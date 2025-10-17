﻿
Свiт

У Стерлітамаку пролунав вибух на військовому заводі "Авангард", є поранені

У Стерлітамаку пролунав вибух на військовому заводі "Авангард", є поранені

У Башкортостані у місті Стерлітамак стався вибух на військовому заводі "Авангард", є постраждалі. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибух стався на території промзони "Авангард". Місцеві стверджують, що відчувають запах пороху в місті.

За попередніми даними, від вибуху постраждали шість осіб. На місці вибуху знаходиться багато машин швидкої допомоги. Що стало причиною вибуху — поки не відомо.

Генеральний директор заводу Авангард Дмитро Логінов заявив, що вибух стався через аварію на нітровузлі. Вибух, ймовірно, пролунав у цеху №3.

Глава Башкортостану Радій Хабіров також повідомив, що через вибух будівля цеху дістала серйозні пошкодження.

Завод Авангард виготовляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини та важку військову техніку. Підприємство також випускає хімічну продукцію.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

РосіявибухзаводБашкортостанросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні створять Військову поліцію: що відомо про нові повноваження та завдання
Суспiльство 17.10.2025 14:51:36
В Україні створять Військову поліцію: що відомо про нові повноваження та завдання
Читати
Угорщина вже готує ґрунт для саміту Трампа й Путіна
Полiтика 17.10.2025 14:31:23
Угорщина вже готує ґрунт для саміту Трампа й Путіна
Читати
7 нових міні-ТЕЦ захистять Київ від блекаутів – КМДА
Столиця 17.10.2025 14:15:08
7 нових міні-ТЕЦ захистять Київ від блекаутів – КМДА
Читати

Популярнi статтi