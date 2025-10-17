У Башкортостані у місті Стерлітамак стався вибух на військовому заводі "Авангард", є постраждалі. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибух стався на території промзони "Авангард". Місцеві стверджують, що відчувають запах пороху в місті.

За попередніми даними, від вибуху постраждали шість осіб. На місці вибуху знаходиться багато машин швидкої допомоги. Що стало причиною вибуху — поки не відомо.

Генеральний директор заводу Авангард Дмитро Логінов заявив, що вибух стався через аварію на нітровузлі. Вибух, ймовірно, пролунав у цеху №3.

Глава Башкортостану Радій Хабіров також повідомив, що через вибух будівля цеху дістала серйозні пошкодження.

Завод Авангард виготовляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини та важку військову техніку. Підприємство також випускає хімічну продукцію.