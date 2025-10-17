Євросоюз пропонує використати частину заморожених активів РФ на зброю для України

У Євросоюзі запропонували використати частину так званої репараційної позики для України, яка фінансуватиметься із заморожених російських активів, для придбання американської зброї для Збройних сил України.Про це пише Financial Times.

Відповідну пропозицію представили послам ЄС у п’ятницю, 17 жовтня.

Ідея виникла після здивування європейських союзників рішенням президента США Дональда Трампа зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним в Угорщині.

Європейська комісія планує залучити заморожені активи Центрального банку Росії для фінансування репараційного кредиту Україні обсягом € 140 млрд.

Згідно з документом Єврокомісії, який описує структуру цього кредиту і з яким ознайомилось Financial Times, більшу частину коштів планується спрямувати на закупівлю озброєння та на підтримку оборонної промисловості України та країн ЄС.

На прохання Франції пріоритет віддаватиметься зброї європейського виробництва.

Однак у документі зазначено, що “може бути передбачена співпраця з міжнародними партнерами, які зобов’язуються надати суттєву додаткову підтримку” Україні.

За словами дипломатів і посадовців ЄС, ця ініціатива покликана утримати Сполучені Штати на боці союзників, забезпечивши їхню участь у великих контрактах на постачання зброї.

У документі також зазначено, що Єврокомісія закликає країни G7 та інших партнерів “посилити підтримку України разом із ЄС”.

Це може включати застосування аналогічної схеми репараційного кредиту за рахунок російських активів, заморожених у юрисдикціях держав G7.

Видання нагадує, що Велика Британія та Канада вже заявили про готовність долучитися до такого механізму та “надати додаткову підтримку”.

Суть репараційної позики полягає в тому, що Україна розпочне виплати лише після завершення війни та компенсації збитків Росією у вигляді післявоєнних репарацій.