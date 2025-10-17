﻿
Полiтика

В ЄП висловились щодо переговорів про вступ України в ЄС

Переговори щодо вступу України в Євросоюз є фактично замороженими до виборів в Угорщині, оскільки нинішній прем’єр країни Віктор Орбан “не передумає”.

Про це в інтерв’ю ЄП сказав доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер.

Доповідач зауважив, що ЄС необхідно знайти альтернативний шлях для України у випадку, якщо Орбан не передумає блокувати її вступ до союзу.

– У квітні переговори відкриються, так чи інакше. Або Орбан “закінчиться” або отримає нові причини, чому йому краще припинити це блокування, – висловив думку євродепутат. 

Він додав, що після цього усе буде в руках Києва, і нагадав, що ухвалення законів у Верховній Раді – це важливо, але вирішальне значення має практичне втілення та імплементація правил ЄС.

Він порадив Києву консультуватися з іншими країнами-кандидатами, які просунулися далі на шляху до членства.

– У нас є кілька країн-кандидатів, які вже ведуть переговори – говоріть з ними. Питайте у Хорватії, яка останньою вступила до ЄС, як це було, коли вона починала свої переговори. Крім того, завдяки процесу скринінгу ви знаєте, де у вас все гаразд, а де є недоліки. Це дає вам змогу діяти ще до завершення формальностей, – порадив Міхаель Галер.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до ЄС.

Однак подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

 Автор: Сергій Ваха

Популярнi статтi