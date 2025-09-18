Соратника Януковича звинувачують у масштабних махінаціях зі столичною землею

НАБУ оголосило у розшук екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн. грн.

"Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб. Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам", - повідомляє НАБУ.



Сторони згодом врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.



НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності 8 вересня. До реалізації оборудки, за даними правоохоронців, причетні Іванющенко та засновниця однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владислава Молчанова.

Нагадаємо, шахраї намагалися заволодіти землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн.

Фото: НАБУ.