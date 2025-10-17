На Київщині у командира військової частини вимагали багатомільйонний хабар

Прокурори Київської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, а також підбурювання до розтрати бюджетних коштів (ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У межах субвенції місцевих органів влади одній із військових частин Бориспільського району було перераховано 2,4 млн. грн. для закупівлі безпілотних літальних апаратів, повідомляє Офіс генпрокурора.



Після цього до командира військової частини звернувся керівник громадської організації, який представився посередником. Він заявив, що саме завдяки його “впливу” місцева влада виділила ці кошти, та почав вимагати 1,4 млн грн неправомірної вигоди — частину вже отриманих бюджетних коштів.



Чоловік підбурював військовослужбовця розподілити між собою гроші, перераховані на закупівлю дронів, а техніку списати як втрачено під час бойових дій.



У вересні 2025 року під час однієї з зустрічей фігурант отримав першу частину неправомірної вигоди — 100 тис. грн.



15 жовтня його затримано під час одержання другої частини — 31 тис. доларів США. Гроші вилучено на місці, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі йому вручено повідомлення про підозру.



За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, начальник ТЦК вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.

Фото: Офіс генпрокурора.

