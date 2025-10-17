Гучний корупційний скандал у Києві: посадовицю Голосіївської РДА підозрюють у розтраті 600 тис. грн

Корупційний скандал розгортається у сфері освіти столиці. Голосіївська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру посадовиці Управління освіти Голосіївської районної державної адміністрації (РДА) у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) під час закупівлі комп'ютерної техніки для навчальних закладів.

За даними слідства, чиновниця, обіймаючи посаду секретаря тендерного комітету та будучи відповідальною за проведення закупівлі, свідомо підготувала документацію із завищеною очікуваною вартістю ноутбуків.

Результатом цих маніпуляцій стало укладання договорів на закупівлю 163 ноутбуків, за які Управління освіти сплатило понад 3 мільйони гривень. Експертиза встановила, що через штучне завищення цін державний бюджет зазнав збитків на суму понад 600 тисяч гривень. Фактично, ці кошти були переплачені платниками податків на техніці, призначеній для київських школярів.

Цей інцидент вкотре підкреслює гостру проблему корупції у сфері державних закупівель, де зловживання службовим становищем призводить до прямого розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціально важливих потреб, як-от освіта.

Посадовиці загрожує суворе покарання. Санкція інкримінованої статті (ч. 5 ст. 191 КК України) передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції. Слідчі дії мають встановити повне коло причетних осіб та повернути розтрачені кошти до державного бюджету.