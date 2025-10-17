Російські війська атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях

Вночі російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Донецькій областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Через значні пошкодження, спричинені обстрілами, енергетики негайно розпочали аварійно-відновлювальні роботи, які тривають безперервно з метою якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачам.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. У зв'язку з цим, а також з метою збалансування системи та запобігання масштабним аваріям:

Графіки обмеження потужності: З 07:00 до 22:00 по всій території України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів .

Аварійні та погодинні відключення: У декількох регіонах запроваджено аварійні обмеження електропостачання. Зокрема, на Чернігівщині діють погодинні графіки відключення електроенергії.

Міненерго закликає громадян до свідомого та раціонального використання електроенергії. Споживачів закликають економити електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це критично важливо для зниження навантаження на систему та підтримки її стабільності.

Енергетики продовжують докладати максимум зусиль для відновлення пошкоджених об'єктів та забезпечення світлом усіх українців.