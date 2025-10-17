У ніч на сьогодні, 17 жовтня, російські окупаційні війська збили власний військовий літак Су-30СМ над тимчасово окупованим Кримом. Інцидент стався під час роботи російської протиповітряної оборони (ППО) по українських безпілотних літальних апаратах (БПЛА).

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - заявив Плетенчук.

Представник ВМС також додав, що після нічних ударів по військових об'єктах на півострові, зайнялася пожежа на ще одній нафтобазі росіян.