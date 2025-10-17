﻿
Суспiльство

Погода на вихідних різко погіршиться

Синоптики прогнозують значне погіршення погоди в Україні на вихідних, 18–19 жовтня. У ніч на суботу, 18 жовтня, у західних областях очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень опади поширяться на більшість регіонів, крім Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Температура повітря вдень становитиме +3-8 градусів, на півдні країни трохи тепліше. Найсильніші дощі очікуються в Одеській області.

Вже у неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони будуть з мокрим снігом, який швидко танутиме через плюсову температуру.. Незначні опади будуть лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Вночі температура повітря становитиме +3-5 градусів, вдень +5-11 градусів.

За прогнозами синоптиків, прохолодна погода збережеться щонайменше до понеділка. Українців закликають враховувати несприятливі погодні умови при плануванні поїздок і активностей на вихідних.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

