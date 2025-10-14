Сотні тисяч військових у СЗЧ: військовий розповів правду про армію

В Україні зараз спостерігається критична ситуація з самовільним залишенням частин (СЗЧ) у Збройних силах. Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, що зниження мобілізаційного віку чи посилення методів примусової мобілізації не вирішить проблему.

«Знижувати мобілізаційний вік, посилювати методи мобілізації – це тупікова гілка розвитку подій. Потрібні системні зміни в армії. А толку нам мобілізовувати ще два мільйони – мільйон 800 через тиждень буде в СЗЧ», – наголосив Петренко в ефірі Вечір.LIVE.

Він пояснив, що добровольці зараз обирають служити в бригадах та полках Третього армійського корпусу через комплексні зміни, які вже відбулися. Серед них – нова система управління, ставлення командирів до підлеглих, покращена розвідка, планування бойових операцій та медичне забезпечення.

За словами військового, в ЗСУ «критично великий» відсоток командирів дає «просто безглузді, тупі, м'ясні накази», через що значна кількість особового складу залишає службу.

«Коли я занурився в тематику СЗЧ – СЗЧшники всюди. Їдеш у таксі – водій СЗЧшник. Заходиш ще десь… Це величезна кількість. У нас зараз вже сотні тисяч у СЗЧ. І що? Їх в тюрму посадять? Та в нас місць у тюрмах стільки нема», – додав Петренко.

Він підкреслив, що лише системні зміни в армії здатні змінити ситуацію і повернути довіру військових до командування.

