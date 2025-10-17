В Іспанії дорогою на виставку викрали картину Пабло Пікассо

Поліція Іспанії розслідує зникнення картини Пабло Пікассо вартістю 600 000 євро, що сталося дорогою на виставку з Мадрида в Гранаду.

Про це повідомляє The Guardian.

Картина 1919 року «Naturaleza muerta con guitarra» («Натюрморт з гітарою»), виконана гуашшю і олівцем, мала бути представлена на новій виставці в фонді CajaGranada, яка відкрилася минулого тижня. Але картина, розміром 12,7 см x 9,8 см, так і не потрапила на виставку.

Картина належить приватному колекціонеру в столиці Іспанії і мала бути частиною партії орендованих експонатів, які виїхали з Мадрида в п'ятницю, 3 жовтня. Фонд повідомив, що коли фургон прибув о 10 ранку того ж дня, його вміст було вивантажено та перевірено. Попри те, що деякі з ретельно упакованих творів не були правильно пронумеровані, що унеможливило «вичерпну перевірку», доставку було підписано, і фургон вирушив назад.

Наступного понеділка твори, які протягом усього вихідного дня перебували під відеоспостереженням, були розпаковані.

«Після розпакування, яке було здійснено власним персоналом фонду CajaGranada, твори були переміщені в різні частини виставкового залу. Зранку того дня куратор виставки та керівник виставкового відділу фонду помітили, що («Naturaleza muerta con guitarra» - ред.) зник»,— йдеться в заяві фонду.

Фонд додав, що повідомив про зникнення картини в Національну поліцію.

Про викрадення твору ЗМІ повідомили тільки вчора.

Слава Пікассо і величезні суми, які коштують його роботи, давно зробили його мистецтво мішенню для злодіїв у всьому світі. У лютому 2007 року дві картини Пікассо загальною вартістю 50 млн євро були викрадені з паризького будинку онуки художника. Два роки по тому ескіз Пікассо вартістю понад 8 млн євро був викрадений з паризького музею, присвяченого художнику. У 1989 році з вілли на Французькій Рив'єрі іншої його онуки, Марини Пікассо, було викрадено дванадцять картин Пікассо, вартість яких оцінювалася приблизно в 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Кілька інших картин Пікассо було викрадено з галерей. У 1976 році 118 робіт було викрадено з музею в південному місті Авіньйон в результаті однієї з найбільших крадіжок мистецтва у Франції.

Нагадаємо, що протягом серпня 2006 року – грудня 2007 року зловмисники заволоділи картинами відомих українських художників, зокрема, роботами Т. Яблонської «Квітневий день», М. Глущенка «Зимове сонце» та «Осіннє очарування», С. Шишка «Міст над Дніпром» та «Осіння пора», М. Донцова «Зимовий вечір», І. Григор’єва «Легенда Київського футболу», В. Яценка «Травень», В. Непийпива «Прилив», М. Кокіна «Молодий сад», М. Максименка «Село Комарище», Є. Луценка «В Седневі», С. Криворучка «Літній день у Карпатах», Н. Мальцева «Теплий день», І. Зорі «Квітучий серпень» та А. Мацієвської «Київ з Батиєвої гори», Захарова Ф.З. «Весна на Чернігівщині» та «Весняна павідь», Бізюкова А.Т. «Весняні води», Чегодара В.Д. «Весна в Криму» та «Українські квіти», які зберігалися в Уманському та Ямпільському музеях.

Під час досудового слідства розшукано та повернуто державі 11 оригіналів картин із 21 викраденої. Так, було повернуто оригінали картин М. Глущенка «Осінній чар», С. Шишка «Київський пейзаж» (Міст над Дніпром), Ф. Захарова «Весна на Чернігівщині» та «Весняна павідь», С. Шишка «Осіння пора», С. Криворучка «Літній день у Карпатах», Є.Луценка «У Седневі», А. Мацієвської «Київ з Батиєвої гори», А. Бізюкова «Весняні води», а також відому картину І. Григор’єва «Легенда київського футболу» про т. зв. матч смерти між українськими та німецькими футболістами у м. Києві в 1941 році.

Крім цього, під час виставки картин на великому міжнародному антикварному салоні у ДП «Український дім» було вилучено картину художника М. Глущенка «Зимове сонце», виставлену на продаж за ціною 750 тис. грн.