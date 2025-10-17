Київським водіям полегшили паркування

Мешканці Києва тепер можуть у режимі реального часу перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку “Київ Цифровий”, повідомляє КМДА.
Сервіс знаходиться в розділі “Погодинне паркування” та відображає заповненість парковок на мапі. Для цього достатньо відкрити мапу і вибрати потрібну локацію. Інформація про заповненість подається кольорами:
Зелений — вільно понад 70% місць
Жовтий — вільно 40–70%
Червоний — залишилися останні місця
Сірий — всі місця зайняті
Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, з яких 200 розташовані у першій паркувальній зоні.
До сервісу вже підключили 83 майданчики, обладнані 219 камерами, що фіксують заповненість у реальному часі. Завдяки цьому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.
Покриття поступово розширюється:
19 майданчиків — 100% охоплення камер
22 майданчики — понад 50% вільних місць
10 майданчиків — понад 30% місць
32 майданчики — часткове покриття до 30%
Таким чином, кияни можуть ефективно планувати паркування та економити час, використовуючи зручний цифровий сервіс.
Як повідомляло раніше ForUa, влада Києва анонсувала встановлення мобільних укриттів.
Автор: Тетяна Андрійко