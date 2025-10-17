Київським водіям полегшили паркування

Мешканці Києва тепер можуть у режимі реального часу перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку “Київ Цифровий”, повідомляє КМДА.

Сервіс знаходиться в розділі “Погодинне паркування” та відображає заповненість парковок на мапі. Для цього достатньо відкрити мапу і вибрати потрібну локацію. Інформація про заповненість подається кольорами:

Зелений — вільно понад 70% місць

Жовтий — вільно 40–70%

Червоний — залишилися останні місця

Сірий — всі місця зайняті

Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, з яких 200 розташовані у першій паркувальній зоні.

До сервісу вже підключили 83 майданчики, обладнані 219 камерами, що фіксують заповненість у реальному часі. Завдяки цьому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

Покриття поступово розширюється:

19 майданчиків — 100% охоплення камер

22 майданчики — понад 50% вільних місць

10 майданчиків — понад 30% місць

32 майданчики — часткове покриття до 30%

Таким чином, кияни можуть ефективно планувати паркування та економити час, використовуючи зручний цифровий сервіс.

