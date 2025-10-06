Влада Києва анонсувала встановлення мобільних укриттів

Влада Києва обговорює алгоритм встановлення у столиці мобільних укриттів. Керівник МВА Тимур Ткаченко підтримав рішення, дорікнувши меру за те, що питання почали розв’язувати лише зараз.

– Нарешті, наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат…Питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста. За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів. На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт, - зазначив Віталій Кличко.

За словами Кличка, вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування «не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ». Також врегульовано, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування в них було безпечним.

– Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймні з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості, – додав Кличко.

Тоді як Ткаченко прокоментував заяву мера, зазначивши, що “краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже 4 роки“.

– Мер Кличко змінив свою позицію по мобільних укриттях в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити. Але найкращим інструментом поки став публічний копняк, – написав голова КМВА.