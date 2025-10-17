﻿
Суспiльство

Погода 17 жовтня: ясно та прохолодно

Сьогодні погоду визначатиме антициклон, який забезпечить ясну погоду без опадів по всій території України. Повітряні потоки з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с уже не приноситимуть тепла, що призведе до зниження температури по країні.

Показники термометрів у порівнянні з минулими днями особливих температурних змін не покажуть. Синоптики прогнозують по Україні від 9 до 14 градусів тепла.

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер - південно-західний, 5–10 м/с.Температура повітря в області +9-14 градусів; у Києві +12-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

