Прифронтові громади Донеччини потерпають від сміття: десь уже припинили вивезення, десь іще намагаються прибирати

Як часто вивозять сміття на Донеччині у 2025 році? Відповідь на це запитання з'ясовували журналісти Вільного радіо.

Найважче підтримувати чистоту в прифронтових містах. Наприклад, у Костянтинівській громаді, яка дедалі частіше потрапляє під російські обстріли, з 12 вересня 2025 року повністю зупинили вивезення та прибирання сміття.

Водночас тут вистачає і працівників комунальних служб, і техніки. Тому посадовці обіцяють відновити вивезення сміття, щойно дозволить безпекова ситуація.

Складна ситуація і в Лимані: місцеві посадовці вказують на постійні обстріли, нестачу персоналу та техніки. Але тут усе ще намагаються вивозити відходи.

“Вивезення сміття та прибирання здійснюються настільки регулярно, наскільки дозволяє безпекова ситуація”, — відповіли у місцевій військовій адміністрації.

У Добропільській громаді також є проблеми з накопиченням відходів. Протягом 2025 року повністю припинили вивозити сміття з міста Білицьке та Світлівського старостинського округу. У самому Добропіллі, а також у Ганнівському й Святогорівському старостинських округах станом на вересень 2025 року відходи ще вивозять на сміттєзвалище в селище Водянське. Але роблять це не за графіком, а залежно від рівня накопичення сміття.

Більшість жителів Добропілля, з якими поспілкувалися наші журналісти, кажуть, що великих стихійних звалищ у місті не помічали. Водночас деякі містяни скаржаться, що сміття деінде не вивозять уже два місяці.

“Сміття в моєму районі в серпні вже не вивозили. Поруч є купа, де був повний контейнер. У ньому хтось рився, перевертав, і все розкидане. У мій контейнер понакладали банок, які тепер стоятимуть до закінчення війни. Особливо багато куп можна побачити біля багатоповерхівок. Є контейнери, які не вивозили ще з липня. Але це точкові проблеми. Я б не сказала, що місто виглядає як смітник. На вулицях доволі чисто”, — поділилася з Вільним Радіо жителька Добропілля Лілія.

У Дружківці ситуація схожа: у міській військовій адміністрації визнають, що місту бракує працівників комунальних служб, особливо водіїв і трактористів, а також техніки.

Та попри проблеми комунальникам вдається підтримувати чистоту міста, кажуть місцеві.

“Там, де я мешкаю, сміття вивозять регулярно — двічі на тиждень, у понеділок і п’ятницю”, — говорить Сергій із Дружківки.

Відкрито визнають проблеми зі сміттям і у військовій адміністрації Святогірської громади. Тут бракує і працівників, і техніки для вивезення відходів та прибирання вулиць. У військовій адміністрації кажуть, що наразі не мають можливості запобігти всім екологічним наслідкам засмічення.

Втім місцеві не скаржаться на бруд у місті, хоча й визнають, що контейнери спорожняють нечасто.

“Вивозять [сміття] десь раз на півтора-два тижні. Але великі купи утворитися не встигають”, — говорить Людмила зі Святогірська.

Тим часом у більш віддаленій від фронту Слов’янській ВА запевнили, що всі комунальні підприємства в місті працюють, а кількість техніки є “задовільною”.

Жителі Слов’янська, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що стихійних звалищ і смороду сміття у місті не помічали.

“Випадків неналежного поводження зі сміттям у моєму районі міста я не фіксувала. Загалом місто у цьому плані залишилося на рівні, який був до повномасштабного вторгнення, на мою думку”, — говорить жителька Слов’янська Юлія.