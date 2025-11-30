«Картина неминучої поразки» України виявилася вигадкою - ISW і блогери спростовують заяви Путіна

Російські пропагандистські медіа активно поширюють заяви рашистського лідера Владіміра Путіна, намагаючись створити враження, ніби українська лінія фронту «скоро обвалиться». Однак, як зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), такі твердження не мають жодного підґрунтя й спрямовані на те, щоб схилити Україну та її західних партнерів до прийняття умов Кремля, яких Росія не здатна досягти військовим шляхом.

Після пресконференції Путіна 27 листопада провідні російські ЗМІ почали масово тиражувати вигадані сюжети про «масові дезертирства» українських військових, «оголені ділянки фронту» й нібито «швидке просування» окупаційних сил у напрямку Києва.

Один із прокремлівських блогерів, який підтримує війну, визнав, що частину таких «успіхів» державні медіа просто вигадують, а для імітації здачі в полон українських військових інколи використовують штучний інтелект. За його словами, аудиторію свідомо вводять в оману для створення ілюзії «неминучої поразки України».

Той самий блогер підкреслив, що реальна ситуація «кардинально інша»: оборона України не обвалюється, Росія далека від перемоги, а бойові дії залишаються позиційними на всій лінії фронту. Він зазначив, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в Харківській області, здійснюють контратаки у районі Вовчанська й чинять «потужний спротив» біля Куп’янська та у напрямку Борової. Це суперечить твердженням Путіна про нібито «повне захоплення Куп’янська та більшої частини Вовчанська».

Також блогер спростував кремлівські заяви про «масові оточення» підрозділів ЗСУ. На його думку, відведення українських сил на окремих напрямках є тактичними рішеннями, що дозволяють уникати загроз і посилювати інші ділянки оборони. Аналогічні дії, за його словами, регулярно здійснюють і російські війська.

Аналітики ISW наголошують, що попри складну ситуацію на деяких напрямках, зокрема під Покровськом та Гуляйполем, російські твердження про «неминучий обвал фронту» не відповідають дійсності.

Раніше повідомлялося, що просочування російських сил у Покровськ триває. За даними DeepState, «червона зона» на мапі збільшується, однак українські Сили оборони продовжують утримувати місто й навіть відновлюють контроль над окремими територіями.

За оцінками ISW, заснованими на геолокаційних даних, наразі під контролем армії РФ перебуває 46% Покровська.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За його словами, протягом останнього тижня в самому Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території приблизно 11,5 квадратних метрів.