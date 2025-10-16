﻿
Війна

Лиманський напрямок: ЗСУ знищили ДРГ, яка хотіла створити плацдарм для наступу окупантів на Оскол

На Лиманському напрямку українські захисники знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, запобігши планам окупантів створити плацдарм для наступу на Оскіл.

Відповідний відеозапис оприлюднив ІІІ-й армійський корпус.

Як йдеться у повідомленні, розвідники 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши можливості ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл.

Там зазначають, що окупантів знищили українські бійці під час спроби прориву в лісову місцевість до траси Ізюм-Словʼянськ.

– Внаслідок зачистки вдалося зберегти логістичні шляхи до переднього краю фронту, – підписано відео.

У корпусі оприлюднили кадри успішної операції розвідників 3-ї штурмової бригади в районі населеного пункту Новоселівка з GoPro.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфЛиманський напрямокросійські ДРГ
