Війна

Росіяни залучають підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій на Сумщині, - Генштаб ЗСУ

Українські військові перехопили переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом армії РФ. Виявилось, що оператори з КНДР коригують вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

– З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій Збройних сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області, – йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. 

Генштаб вважає, що у зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ активно залучає підрозділи з Північної Кореї до бойових дій.

Українські Збройні сили документують факти участі іноземних формувань у війні на нашій землі, а також попереджують, що ці підрозділи будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

Фото: скриншот відео

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Сумська областьвійна в Україніагресія рфзвіт Генштабу ЗСУвійська КНДР
