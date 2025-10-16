Українські захисники звільнили вже 182,8 кв. км території Покровського району, – Генштаб

На території Покровського району Донецької області українські військові здійснюють як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та на його околицях, так і заходи активної оборони.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом під час операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських військових, зокрема 8 402 – безповороті втрати, 5 419 – поранені, 124 – полонені.

Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області, ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ ворога.

Крім того, противник втратив 1 289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 – мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.

У Генштабі України повідомили, що підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.

– Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті. У таких умовах особливо важливою є робота наших операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп, – йдеться у повідомленні.