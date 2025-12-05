Рашисти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському

"Кaцaпи розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше Сіверська. На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку", - повідомив DeepState.

Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка.



"Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію в Сіверську", - додали в DeepState.