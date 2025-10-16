Ізраїль чекає від ХАМАСу роззброєння та передання влади

Ізраїль заявив у четвер, що готується до відкриття контрольно-пропускного пункту в Рафаху між Газою та Єгиптом, щоб дозволити в’їзд і виїзд палестинцям, але не визначив дату, оскільки звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я.

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС не виконує свою обіцянку щодо повернення тіл загиблих заручників і вимагає від бойовиків повернути тіла ще 19 загиблих.

ХАМАС за останні два дні передав 10 тіл із 28, але Ізраїль вважає, що одне з них не належало заручнику. Бойовики зазначили, що передали всі тіла, які змогли знайти і додали, що для передачі інших тіл у Газі, яка внаслідок війни перетворилася на величезну руїну, необхідно дозволити ввезення важкої техніки та екскаваторного обладнання на територію палестинського анклаву, блокованого Ізраїлем.

У четвер високопосадовець ХАМАСу звинуватив Ізраїль у порушенні перемир'я, заявивши, що за останній тиждень унаслідок стрілянини загинуло щонайменше 24 людини, і повідомив, що список таких порушень був переданий посередникам. Ізраїльська армія поки не відреагувала на звинувачення ХАМАСу. Раніше військові повідомляли, що деякі палестинці проігнорували попередження не наближатися до ізраїльських позицій і військ, які дотримуються перемир'я, і «відкрили вогонь, щоб усунути загрозу».

Ізраїль заявив, що наступний етап 20-пунктного плану припинення війни, розробленого адміністрацією президента США Дональда Трампа, вимагає від ХАМАСу здати зброю і передати владу, що бойовики досі відмовляються робити. Пункти плану Трампа, які ще не обговорювались, включають створення міжнародних «стабілізаційних сил» для Гази та кроки до створення палестинської держави, які відкидає Ізраїль.

Сьогодні ізраїльське агентство військової допомоги COGAT повідомило, що триває координація з Єгиптом щодо визначення дати відкриття КПП Рафах після завершення необхідних підготовчих заходів. COGAT заявило, що Рафах не буде відкритий для передачі гуманітарної допомоги, оскільки це не передбачено угодою про перемир'я на жодному етапі, а всі гуманітарні вантажі, що прямують до Гази, проходитимуть через контрольований Ізраїлем Керем-Шалом після проходження перевірок безпеки.

Видання зазначає, що суперечка щодо повернення тіл заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі, та інші важливі питання плану Трампа, які ще не вирішені, включаючи роззброєння бойовиків і майбутнє управління Газою, може призвести до порушення перемир'я.

13 жовтня бойовики ХАМАС звільнили всіх живих 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, та передали чотири труни з останками загиблих заручників.

Пізніше президент США Дональд Трамп сказав, що розгляне можливість дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі, якщо ХАМАС відмовиться виконувати умови мирної угоди.