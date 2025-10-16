Найближчим часом бойові дії між РФ та Україною можуть бути призупинені, - Sky News

Міжнародна спільнота може найближчим часом оголосити про тимчасове припинення бойових дій в зоні довкола Запорізької атомної електростанції. Це необхідно для проведення аварійних ремонтних робіт після тривалого блекауту на ЗАЕС.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією журналістів, рішення про короткочасну “павзу” в бойових діях можуть ухвалити вже завтра. Йдеться про створення умов для відновлення двох ключових ліній електропередач, що забезпечують живлення атомної станції: одна з них проходить через територію, контрольовану російськими військами, інша — з боку, підконтрольного Україні.

Запорізька АЕС залишається знеструмленою вже більше 21 дня, перебуваючи у режимі аварійного живлення від дизельних генераторів. Востаннє зовнішня лінія електропостачання була пошкоджена внаслідок обстрілів з боку російських військ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що найближчими днями планується розпочати відновлювальні роботи, які мають повернути станцію до стабільного енергоживлення. За його словами, обидві сторони конфлікту висловили згоду на продовження ремонтів.

“Це надзвичайно делікатне питання, адже йдеться про зону активних бойових дій. Я веду консультації з обома сторонами, і вони запевняють, що зацікавлені у проведенні ремонтів”, — зазначив Гроссі.

Також він наголосив, що забезпечення станції генераторами є лише тимчасовим заходом, який не гарантує стабільності та безпеки об’єкта.

Нагадаємо, після тривалих переговорів між представниками України та Росії розпочато процес відновлення підключення Запорізької атомної електростанції до енергомережі.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже декілька тижнів перебуває без зовнішнього електроживлення, що створює пряму загрозу ядерній безпеці. Ситуація виникла через пошкодження лінії у 750 кіловольт, яка проходить поблизу Запорізької ТЕС і зараз перебуває на тимчасово окупованій території.