Удари окупаційних військ спричинили колосальні руйнування енергосистеми Донеччини

Під час нещодавніх масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі найбільших втрат зазнала енергосистема Донецької області.

Про це заявила генеральна директорка компанії «ДТЕК Мережі» Аліна Бондаренко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Донецький регіон — найстрашніший. Масштаб руйнувань там колосальний. Зараз ми працюємо разом з “Укренерго” над відновленням зруйнованого», — повідомила Бондаренко.

За її словами, під час атаки 10 жовтня без електроенергії залишилися мешканці Києва, однак світло вдалося відновити протягом доби. З 10 по 13 жовтня енергетики також повернули електропостачання на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.

«Такі атаки, на жаль, будуть повторюватися», — попередила керівниця «ДТЕК Мережі».

Вона також наголосила, що підготовка до опалювального сезону відбулася за підтримки європейських та американських партнерів. У компанії виконали три ключові напрями робіт — ремонтну програму, інвестиційну програму та створення аварійного запасу.

«До опалювального сезону ми побудували об’єкти накопичення енергії разом з американською компанією Fluence. Але ми шукаємо партнерів не лише для розвитку систем накопичення, а й для генерації. У 2026 році завершимо роботи на Тилігульській ВЕС потужністю 500 МВт», — додала Бондаренко.

Варто додати, що у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Під ворожим вогнем опинилися об’єкти газовидобутку компанії ДТЕК Нафтогаз.

Нагадаємо, що з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг. Це пов’язано з високим рівнем споживання електроенергії та наслідками російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

До слова, в Україні підвищується вартість газу, який використовується для генерації електроенергії — уряд затвердив нові тарифи, що залишатимуться чинними до кінця березня 2026 року.

Як відомо, вже незабаром розпочнеться опалювальний сезон. При цьому Росія вже знищила 60% українського видобутку газу завдяки масштабним атакам на об’єкти у Харківській та Полтавській області.