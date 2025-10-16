Енергетичний колапс: Графіки вимкнень не діють. Де і чому зникло світло в Україні

Через нові російські обстріли інфраструктури в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де діють обмеження і коли можливе нове навантаження на мережу.

Де саме запровадили відключення і коли можуть бути нові.

Головне:

Аварійні відключення світла діють у Києві та низці областей, графіки для побутових споживачів не працюють.

Планові графіки вимкнень (ГПВ) застосовують лише на Чернігівщині.

З 16:00 ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні.

Де ввели аварійні відключення

Через ворожі обстріли та складну ситуацію в енергосистемі, що є наслідком попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі, в "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла. Це означає, що графіки для споживачів не діють.

Наразі знеструмлені споживачі є в:

Києві,

Київській,

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

частині Хмельницької та Черкаської областей.

Кому світло вимикають за графіками

Наразі єдиною областю, де світло споживачам вимикають за плановими графіками, є Чернігівщина. "Чернігівобленерго" оприлюднив графік погодинних відключень (ГПВ) на 16 жовтня, попередивши, що графік може коригуватися.

Перевірити інформацію щодо черг ГПВ у Чернігівській області можна на сайті обленерго, а також у Viber- та Telegram-ботах.

Де світло можуть вимкнути з 16:00 і до кінця доби

Споживання електроенергії в країні залишається стабільно високим, що пояснюється хмарною та холодною погодою. Добовий максимум споживання, як і раніше, був зафіксований вранці.

Через це з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності (обсягом двох черг). Це стосується промисловості, а не побутових споживачів.

Водночас необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Українців закликають не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.

Обстріли енергетики

Цієї ночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по енергетиці, застосувавши 320 дронів та 37 ракет, більшість з яких – балістика. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини.

Зокрема, через удар РФ по Ніжинському району Чернігівської області опинилися знеструмленими 607 споживачів. Президент України зазначив, що цієї осені росіяни використовують кожну добу для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.