Путін має заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше, - Зеленський

Україна та міжнародні партнери мають синхронізувати свої зусилля в санкційній політиці щодо Російської Федерації, аби однаково тиснути заради реального закінчення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму відеозверненні.

«Працюємо з різними партнерами в Центральній і Південній Європі щодо програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Важливо, щоб країни приєднувалися до цієї програми. Хороші новини щодо цього від країн Північної Європи вже є. І також я хочу подякувати сьогодні Британії – є новий санкційний пакет Британії. Там десятки осіб, які допомагають Росії воювати. Також там судна російського флоту, який перевозить нафту. Обов’язково синхронізуємо цей пакет у нашій юрисдикції та попрацюємо, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення війни. Путін повинен заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як «Петріоти» й «Томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру», - наголосив Зеленський.

 

