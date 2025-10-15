В Італії скасував рішення про екстрадицію українця у справі «Північних потоків»

Касаційний суд в Італії скасував рішення щодо екстрадиції до Німеччини українця, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах “Північний потік”, повідомляє ANSA.

Суд повернув на повторний розгляд рішення про видачу Німеччині Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, заарештованого за європейським ордером 21 серпня в районі Ріміно за звинуваченням у підриві газопроводів “Північний потік-1” і “Північний потік-2” у вересні 2022 року.

Тепер справу має переглянути новий колегіальний склад.

Довідка. Наприкінці вересня 2022 року в Балтійському морі, поблизу данського острова Борнхольм, було зафіксовано чотири витоки на газопроводах “Північний потік” після вибухів. Місця вибухів розташовані в міжнародних водах, у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Спочатку розслідування вели Німеччина, Данія та Швеція, але в лютому шведське та данське розслідування закрили без встановлення підозрюваних.

ForUA нагадує, 16 вересня італійський суд ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві газопроводів “Північний потік”.

30 вересня в Польщі затримали українського водолаза Володимира З., якого Німеччина розшукувала за підозрою в причетності до вибухів на газопроводах “Північний потік”.