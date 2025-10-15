﻿
Тетяну Мостепан призначено головою Департаменту охорони здоров'я Києва

Мер Києва Віталій Кличко призначив виконувачкою обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяну Мостепан — колишню керівницю Київської міської клінічної лікарні №4.

Про це повідомила нова очільниця столичного медичного відомства на своїй сторінці у Facebook.

Посада директора департаменту стала вакантною після звільнення багаторічної керівниці Валентини Гінзбург, яка пішла на пенсію. Тетяна Мостепан понад десять років очолювала Київську міську клінічну лікарню №4 на Солом’янці.

У 2020 році вона також балотувалася до Київради від партії «УДАР» у цьому ж районі, однак на виборах не перемогла.

У своєму дописі Мостепан зазначила, що пропозицію очолити департамент отримала саме як керівниця багатопрофільної клініки та вже погодилася на неї. Вона назвала нову посаду «великим викликом і відповідальністю», але підкреслила, що прагне «бути корисною Києву».

«Я щиро хочу застосувати свій досвід, управлінські рішення та ті новації, які ми успішно впровадили у нашій клініці, — на благо розвитку столичної медицини та в інтересах киян», — написала Мостепан.

Вона також заявила, що ухвалюватиме всі рішення відкрито й професійно, з повагою до колег та пацієнтів.

«Я дуже добре знаю: за кожним управлінським рішенням стоїть конкретна людина — лікар, медсестра, пацієнт. І саме вони є головним сенсом усіх наших дій», — наголосила новопризначена очільниця департаменту.

У КМДА зазначають, що офіційне оформлення призначення Тетяни Мостепан завершиться найближчими днями.

