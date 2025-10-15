ЄС готує план спільних навчань і переозброєння до 2030 року

Євросоюз планує у найближчі місяці запустити спільні проєкти зі створення дронів і систем протиповітряної оборони в межах масштабного п’ятирічного плану переозброєння континенту. Про це пише Bloomberg.

Документ, який опинився у розпорядженні журналістів, передбачає, що до 2027 року 40% оборонних закупівель мають здійснюватися спільно.

Згідно з документом, підготовленим Єврокомісією, план має на меті «повне оновлення військового планування та закупівель ЄС» для посилення безпеки і стримування Росії.

«Авторитарні держави дедалі більше втручаються в наші суспільства й економіки. Традиційні союзники та партнери зміщують фокус на інші регіони світу», — йдеться у тексті.

У документі підкреслюється, що «мілітаризована Росія становить постійну загрозу для європейської безпеки у передбачуваному майбутньому».

План передбачає, що країни ЄС мають координувати оборонні витрати й створювати коаліції для спільної реалізації нових військових програм. Ці процеси мають розпочатися вже протягом наступного року, якщо Європа прагне бути «готовою до бою» у 2030 році.

Єврокомісія планує офіційно представити документ у четвер, 16 жовтня, а наступного тижня його обговорять на саміті в Брюсселі.

«Завтра ми запропонуємо чіткі цілі та етапи, щоб ліквідувати прогалини у спроможностях і прискорити оборонні інвестиції серед держав-членів», — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє.

Попри те, що сукупний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року — з €218 млрд ($254 млрд) до прогнозованих €392 млрд ($456 млрд) у 2025 році — витрати залишаються «переважно неузгодженими», що «обмежує здатність Європи швидко переозброюватися».

Серед пріоритетних напрямів — системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також дрони й засоби протидії дронам. ЄС планує створити коаліції для запуску цих проєктів до середини 2026 року.

Ціль у 40% спільних закупівель має сприяти реалізації цих ініціатив. Нині цей показник не перевищує 20%, хоча ще у 2007 році країни ЄС зобов’язалися досягти 35%.

Щоб вкластися в кінцевий термін — 2030 рік — усі контракти, проєкти та джерела фінансування мають бути визначені до кінця 2028-го.

Для фінансування військового нарощування вже створено фонд у €150 млрд, який розподіляється між різними оборонними програмами. Єврокомісія пропонує завершити ці зусилля до кінця 2030 року.

Окрім того, документ передбачає запуск нових флагманських проєктів — зокрема «European Drone Defence» та «Eastern Flank Watch». Перший базуватиметься на досвіді України й стане розширеною версією раніше запропонованої ініціативи «стіни дронів».

Деякі країни, особливо на півдні ЄС, спочатку виступили проти ідеї, вважаючи, що вона надто зосереджена на східному фланзі. Оновлений план розширює концепцію на всю Європу і ставить за мету створити повноцінну систему дронів до 2027 року.

Також ЄС прагне розгорнути єдину систему ППО та ПРО вже у 2026 році й створити до цього часу фонд до €1 млрд спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних проєктів.

Традиційно роль ЄС у сфері оборони була обмеженою — провідну позицію займали національні уряди та НАТО. Це сприяло фрагментації європейської оборонної промисловості.

Тепер, коли ЄС переходить до масштабних оборонних ініціатив, питання розподілу повноважень знову постає гостро. Водночас великі держави, зокрема Німеччина, наголошують, що остаточні рішення щодо оборонних програм мають залишатися за національними столицями.