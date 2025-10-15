Між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої, є загиблі. Сторони уклали тимчасове перемир’я

На кордоні між Пакистаном та Афганістаном 15 жовтня спалахнули нові інтенсивні бої, внаслідок чого обидві сторони повідомили про десятки загиблих. За інформацією пакистанських джерел, армія країни завдала «точкових ударів» по ключових сховищах афганських талібів у провінції Кандагар та столиці Кабулі. Після цього Пакистан та Афганістан уклали тимчасове припинення вогню на 48 годин. Про це інформує Reuters.

Загострення на кордоні розпочалося з удару Пакистану по території Афганістану. Неназвані співрозмовники PTV News у сфері безпеки повідомили, що армія Пакистану завдала «точкових ударів» по ключових сховищах афганських талібів. Повідомляється, що удари припали на провінцію Кандагар і столицю Кабул.

Пакистанські джерела стверджують, що було нібито повністю знищено афганський батальйон Талібану №4 і прикордонну бригаду №6, внаслідок чого було вбито «десятки іноземних та афганських оперативників».

«Співрозмовники в силах безпеки повідомляють, що армія Пакистану має всі можливості дати рішучу і повну відсіч будь-якій зовнішній агресії», — ідеться в їхній публікації.

Водночас афганські таліби повідомили про втрати серед цивільного населення, заявивши, що внаслідок ударів було нібито вбито понад десяток мирних жителів, ще приблизно 100 осіб було поранено. Пакистан зі свого боку також повідомив про жертви, заявивши, що четверо мирних жителів дістали поранення внаслідок нападів «сил Талібан» в окрузі Чаман.

Загострення також супроводжувалося другим інцидентом у прикордонному районі Пакистану Оракзай. За інформацією представників служб безпеки, там загинули шість пакистанських солдатів, а ще шестеро дістали поранення внаслідок сутички з бойовиками.

Ці атаки спалахнули під час пошукової операції військ, яка проводилася після того, як минулого тижня внаслідок нападу бойовиків загинули 11 пакистанських солдатів.

Як повідомило Reuters, із посиланням на Міністерство закордонних справ Пакистану, після нової сутички сторони домовилися про тимчасове припинення вогню терміном на 48 годин. Перемир’я розпочалося о 18:00 за місцевим часом Пакистану (16:00 за київським часом). Сторони заявили про намір докласти «щирих зусиль для знаходження позитивного вирішення складної, але розв’язної проблеми» шляхом діалогу.