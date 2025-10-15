Під час реалізації проєкту із захисту енергетичної інфраструктури виявлені численні порушення

Рахункова палата України оприлюднила результати аудиту експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Перевірка виявила численні недоліки, неефективне використання коштів і затримки у виконанні робіт.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно зі звітом, у 2023–2024 роках на реалізацію проєкту було передбачено 35,9 млрд грн, фактично надійшло 29,97 млрд грн, але використано лише 18,71 млрд грн.

Аудит засвідчив, що готовність захисних споруд від безпілотників становить менше трьох чвертей від запланованого рівня, а фортифікацій протиракетного захисту — менш як чверть.

Рахункова палата відзначила, що Держагентство відновлення, яке координувало виконання проєкту, не мало достатнього досвіду у сфері захисту енергетичних об’єктів. Подібні проблеми виявлено і в регіональних службах відновлення, а також серед підрядників.

Крім того, проєкт реалізовувався за спрощеною процедурою «проєктуй-будуй», яка не має законодавчого врегулювання. Через це закупівлі здійснювалися без відкритих торгів — через прямі договори, що знизило рівень прозорости та конкуренції.

«Попри спрощені процедури, на кінець 2024 року більшість фортифікаційних споруд залишилися недобудованими», — йдеться у звіті Рахункової палати.

Також аудитори зафіксували завищення вартости робіт, обсягів та видів послуг, а частину міжнародної допомоги — невикористаною.

За підсумками перевірки Рахункова палата надала уряду та Агентству відновлення низку рекомендацій щодо підвищення ефективности управління коштами й посилення контролю за виконанням робіт.