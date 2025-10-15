Політичний землетрус по-одеськи: що означає позбавлення мера Труханова громадянства

У вівторок, 14 жовтня, стало відомо про позбавлення багаторічного мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Детальніше про те, чому це сталося і до чого зрештою призведе відповідний крок Банкової – далі в матеріалі ForUA.

Неабияку медійну хвилю викликало напередодні рішення президента Зеленського щодо позбавлення паспорта з тризубом одеського міського голови Труханова. При цьому звертає на себе увагу, скажімо так, специфічна форма подачі даної інформації. Зокрема, у соцмережах глава держави повідомив наступне: «Керівник СБУ Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав».

Тобто, як бачимо, нинішній господар Банкової вирішив не конкретизувати, про кого саме йдеться, однак невдовзі у «конторі» підтвердили, що мовиться саме про Труханова: «Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби», - заявили у відомстві Малюка, попутно оприлюднивши фото закордонного паспорта, який, як там твердять, був виданий на імʼя Труханова у грудні 2015 року.

«Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора», - наголошують в СБУ. За неофіційною інформацією, громадянства, окрім Труханова, позбавлені також «зашквар ний» в усіх сенсах ексрегіонал Царьов і балетний танцівник Полунін, котрий не просто пропагує наративи країни-агресорки, а й для «переконливості» зробив тату Путіна у себе на грудях.

Повернімося, втім, до Труханова. 60-річний очільник Одеси у відповідь на рішення президента заявив, що не має громадянства РФ і готує позови до Верховного суду а також до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). «Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути», - обурливо сказав мер у коментарі Суспільному. Раніше він теж неодноразово заперечував наявність російського громадянства. Більш того, ще у 2018 році Труханов заявляв, що росіяни начебто внесли його у санкційні списки. 14 жовтня Труханов опублікував у Facebook фото російського паспорта, який, за його словами, є фальшивим і йому не належить.

Хай там як, а відповідно до статті 79 закону про місцеве самоврядування, припинення громадянства є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. Його повноваження може прийняти майбутній голова новоствореної міської військової адміністрації – у медіа одразу зазвучало ім’я Сергія Лисака, який нині очолює Дніпропетровську ОВА. Він – бригадний генерал, сам «родом» з СБУ, і відповідно до даних ЗМІ, має близькі стосунки з очільником Служби Василем Малюком. Це свідчить про кардинальні зміни системи управління в ключовому південному місті України.

Загалом, неочікувану увагу Києва до російського паспорта Труханова – чи то справжнього, чи то «липового» пояснюють по-різному. Приміром нардеп від Євросолідарності, одесит Олексій Гончаренко зазначає наступне: «Ну що, мера Одеси Труханова позбавили громадянства України! А чи знає Зеленський, що у правовій державі не можна просто так взяти і позбавити будь-кого громадянства? Як би комусь не подобалось, але за Труханова проголосували одесити. Крім того, він народився в Одесі. Зняти Труханова? То будь ласка, робіть це виключно у законний спосіб. До Труханова є багато питань, проти нього відкриті кримінальні справи. Так розслідуйте, доказуйте, віддавайте справу в суд. Відкривайте засідання суду, щоб все було публічно. Щоб його виборці бачили, що відбулось. Якщо він в чомусь винен – це має вирішувати суд. Це так відбувається в демократичній правовій державі. Бо що ми маємо? Сьогодні заберуть у Труханова і ми всі будемо радіти, бо він поганий, а завтра цю машину репресій запустять проти незручних людей. Але подивіться трохи ширше. Сьогодні ми бачимо останній день існування місцевого самоврядування в Україні. Помирає Магдебурзьке право. Вітаємо в новому праві Володимира Зеленського».

Дещо згодом Гончаренко поділився, як він запевняє, деякими інсайдами відносно політичних перипетій по-одеськи. «Кінець війни дійсно вже на горизонті й вся епопея з Трухановим це ще один доказ цього. Труханов дуже зручна фігура, щоб показати, хто в країні головний. Позбавлення громадянства Труханова та облаштування Одеської МВА – це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом і, коли треба буде, доберуться до кожного. Таким чином більшість мерів стане заляканими та слухняними по відношенню влади. Крім цього, це сигнал і всім, хто збирається готуватися до виборів. На місцях активно шукають, з ким вони підуть на ці вибори, усі активно телефонують Залужному та Буданову, щоб співпрацювати з ними та просувати себе. Швидше за все з таким відкритим сигналом такі дзвінки припиняться, бо мери міст та містечок будуть боятися за свої мандати».

Критикує «паспортне» рішення президента і політолог Віктор Небоженко: «Не можна просто так взяти та позбавити мера Одеси Труханова українського громадянства та паспорта. Труханов нічим не відрізняється за своєю владою, могутністю та багатством від мерів великих міст України, які мають такі ж проблеми. Сьогодні Офіс президента забирає паспорт у Труханова, а завтра забере у іншого норовливого чи жадібного мера або у головного політичного ворога Порошенка».

Водночас колега-журналіст та офіцер ЗСУ Мирослав Откович, коментуючи пристрасті довкола одеського градоначальника, робить наступний акцент: «Місцеве самоуправління – це не абсолют, а інструмент захисту, розвитку та взаємодії міста та держави. Ми не повинні закривати очі на ворожу агентуру, яка прикривається виборними посадами. Сьогодні між Трухановим і місцевим самоуправлінням спільного рівно стільки, як між морською свинкою та Чорним морем. Дії міського голови Одеси нагадують почерк окупаційної влади. Мене вражає кількість зруйнованих будинків в Одесі, які становлять історичну пам’ять та архітектурну цінність. І це не наслідки влучання «шахедів» - так господарюють. Саме Труханов неодноразово протиставляв собі «київській владі», чим посилював сепаратистські настрої та створював прірву між столицею та регіонами. Саме через російський менталітет Труханова та його оточення українське коріння Одеси всіляко замовчують, а ветеранська спільнота та громадський сектор перебувають в опозиції. Його «Адєса» - публічне свідоме протиставлення справжній українській Одесі».

«Замість того щоб запропонувати мешканцям Одеси нову прогресивну альтернативу, місцеві політики та чиновники різного партійного спектру обирають найлегший шлях – продовжують смоктати «імперську цицьку» самі й закликають інших робити те саме! Це замкнене коло, бо немає альтернативи. Проблема назріла давно - зараз це очевидний крок, який має знайти підтримку в суспільстві. Позбавлення Труханова влади у комплексі зі створенням у місті військово-цивільної адміністрації - це «шах і мат» для адептів кремля місцевого розливу. Проте хочу вірити, що відставка Труханова - це не самоціль. Запит на зміни сильний як ніколи - це наш спільний шанс створити щось більше та затвердити новий концепт української Одеси», - наголошує Откович. При цьому він окремо наголошує на тому, що підхід до змін повинен бути системним, позаяк таких «труханових» насправді багато і далеко не лише в одній Одесі.