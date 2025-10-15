В Одесі викрито та затримано начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, який підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди за сприяння у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби.

За даними слідства, у червні 2025 року посадовець вимагав від військовозобов’язаного 2 тисячі доларів США. Взамін він обіцяв посприяти в отриманні висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), який би визнав чоловіка обмежено придатним до військової служби. Такий висновок дозволяє проходити службу у підрозділах забезпечення, навчальних центрах, логістичних чи інших небойових підрозділах.

Військовозобов’язаний, до якого звернувся підозрюваний, повідомив про факт вимагання правоохоронним органам. У результаті, у жовтні поточного року начальника відділення госпіталю було затримано "на гарячому" під час одержання обумовленої суми.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 тисяч 600 гривень.

Досудове розслідування у справі здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що керівництво лікарні у Дніпрі вимагало хабар у пораненого бійця.