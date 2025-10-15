Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський продемонстрував у Парламенті Великої Британії уламки ударного безпілотника Shahed-136 і закликав європейські країни готуватися до можливого нанесення Росією ударів "глибоко в Європу".

Виступаючи в Лондоні, Сікорський представив іранський дрон Shahed-136, який був збитий в Україні. Він підкреслив, що Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців, і зазначив, що дрони-обманки порушували навіть повітряний простір Польщі.

"Дрон не долетить до Лондона, але цілий флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру", – заявив Сікорський, наголосивши, що лише спільними зусиллями можна перемогти.

Глава польської дипломатії назвав "безвідповідальним" не створювати оборонні системи, такі як "стіна дронів", на східному фланзі Європи, попередивши, що Москва може, на жаль, "досягти глибоко в Європі".

Сікорський також закликав Європу планувати підтримку України щонайменше на три роки, оскільки, за його словами, на такий період розраховує Київ. "Українці планують цю війну на три роки, що є розумним. І нам потрібно переконати Путіна, що ми готові залишатися на цьому шляху як мінімум ці три роки", – зазначив міністр.

Він також висловив надію, що США нададуть Україні далекобійні ракети Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.

Це вже не вперше, коли Сікорський використовує уламки іранського дрона, щоб привернути увагу міжнародної спільноти: раніше він уже представляв такий апарат на виставці у Вашингтоні.