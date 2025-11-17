Україна перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф ЧС-2026: названо героя матчу

У матчі відбору на чемпіонат світу-2026 збірна України у Варшаві обіграла команду Ісландії з рахунком 2:0. Ця перемога дозволила синьо-жовтим фінішувати на другому місці в групі D та вийти у плей-оф кваліфікації на світову першість.

Гра почалася з активного пресингу збірної України. У першому таймі підопічні Сергія Реброва володіли ініціативою та створили декілька небезпечних моментів. Зокрема, Віктор Циганков пробив з 18 метрів, але м’яч влучив у поперечину воріт гостей.

У другому таймі збірна України продовжувала контролювати ігрову дисципліну. Рахунок було відкрито на 83-й хвилині: після подачі кутового Олександр Зубков ударом головою забив перший гол. У компенсований час Олексій Гуцуляк з допомогою захисника встановив остаточний рахунок 2:0.

Таким чином, збірна України з 10 очками посіла друге місце у своїй групі та вийшла у плей-оф за вихід на ЧС-2026.

Колишній воротар збірної України Денис Бойко відзначив ключову роль голкіпера синьо-жовтих Анатолія Трубіна у цій перемозі.

"Можливо, це буде звучати як воротарська солідарність, але я вважаю, при всій повазі до кожного без виключення гравця збірної, що сьогодні саме Трубін витягнув нашу команду у плейоф", - написав Бойко в stories свого Instagram.

Команда Сергія Реброва дізнається свого суперника 20 листопада, коли відбудеться жеребкування раунду плей-оф кваліфікації на ЧМ - 2026. Матчі плей-оф заплановані на березень 2026 року.