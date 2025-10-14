Відбір до ЧС-2026: Щур перервав матч Уельс – Бельгія

Матч відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року між Уельсом та Бельгією ненадовго перервали через появу на футбольному полі щура. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Інцидент зі щуром у матчі Уельс – Бельгія на стадіоні у Кардіфф стався у другому таймі, коли гості вели у рахунку 2:1.

Спершу пацюка помітили біля воріт бельгійського голкіпера Тібо Куртуа. Воротар "Реала" спробував його спіймати, але тваринка втікла.

Щурик на мить став справжньою зіркою, потрапивши в об’єктиви фотокамер, які зробили чимало фото тваринки, спроб Курбуа його спіймати та як щур пробігає по полю біля футболістів.

Зрештою щура вдалося прогнати за межі поля форварду Уельсу Бреннану Джонсону, що глядачі привітали оплесками на трибунах.

Після невеликої затримки арбітр продовжив матч, який завершився перемогою Бельгії з рахунком 4:2.

У турнірній таблиці групи J Бельгія лідирує, маючи 14 очок після шести матчів. Другою йде Північна Македонія (13), яка має ще гру у запасі. Уельс (10) посідає третє місце.