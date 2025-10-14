Повені в Мексиці: 64 людини загинули, ще 65 зникли безвісти

Зливи, що розпочалися в Мексиці минулого тижня, забрали життя щонайменше 64 осіб, а ще 65 вважаються зниклими безвісти, передає Reuters.

Неназваний циклон насунувся наприкінці сезону дощів. Адмірал Раймундо Моралес, секретар ВМС Мексики, сказав, що повені стали результатом зіткнення теплих і холодних повітряних фронтів над річками, які вже були заповнені.

“Не очікувалося, що ці інтенсивні дощі будуть такої сили“, — сказала журналістам президентка країни Клаудія Шейнбаум й додала, що постраждало близько 100 000 будинків.

Найбільш постраждали штати Ідальго і Веракрус: у Веракрусі загинули 29 осіб і 18 зникли безвісти, а в Ідальго — 21 особа загинула і 43 зникли безвісти.