Ризикований маневр: США планують військову операцію в Мексиці

Адміністрація Сполучених Штатів Америки обговорює плани щодо проведення військової операції проти наркокартелів на території Мексики. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела серед чинних та колишніх американських військових, правоохоронців та співробітників розвідки.

За інформацією видання, потенційна місія передбачає участь американських військових на території Мексики для завдання ударів, зокрема за допомогою безпілотників, по нарколабораторіях та лідерах картелів.

Обговорення щодо масштабів та формату операції, яка має на меті припинити потік наркотиків через південний кордон США, тривають на високому рівні в Білому домі, Пентагоні та розвідувальних структурах.

Наголошується, що остаточне рішення щодо проведення операції ще не прийнято. Водночас, джерела NBC News не виключають можливості односторонніх дій Вашингтона, хоча це вважається крайнім заходом. Існують також плани щодо координації будь-яких дій із мексиканським урядом та військовими.

Як зазначають джерела, американські військові та ЦРУ вже активізували спостережні польоти над Мексикою для збору розвідувальних даних, ймовірно, готуючись до масштабної кампанії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАМексиканаркокартельвійськова операція
