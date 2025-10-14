Шахраї за допомогою ШІ оформляли кредити на українців

Правоохоронці викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців, повідомляє Нацполіція.

Оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До схеми вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Цю інформацію вона передавала співучасникам, які входили до мобільних застосунків банків, а далі — у “Дію” через систему авторизації BankID.

Щоб пройти верифікацію, організаторка за допомогою штучного інтелекту створювала короткі відео, накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Так зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн гривень. Гроші вони переказували на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах, а потім переводили у криптовалюту та готівку.

Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем(ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.