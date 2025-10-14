﻿
Надзвичайні події

Поліція Польщі спростувала фейк про «потрійне вбивство», нібито скоєне українцем

У Польщі в соцмережах поширили неправдиву інформацію про «потрійне вбивство» в Кракові, яке нібито вчинив українець. Польський уряд раніше попереджав про зростання кількості російської дезінформації в країні. Про це інформує поліція Малопольського воєводства.

«У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!» — зазначили правоохоронці.

Поліція закликала громадян бути обережними та не піддаватися дезінформації, наголосивши, що подібні чутки швидко розповсюджуються в мережі.

