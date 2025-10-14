Будинок на Центральній, 429-Б: символ Бородянки

Бородянка, як і багато інших населених пунктів на Київщині, зберігає на своїх вулицях пам'ять про минуле. Однією з важливих точок на мапі є житловий будинок за адресою: вул. Центральна, 429-Б. Це місце в свій час стало не лише оселею для сотень мешканців, а й мовчазним свідком історичних подій, що змінили вигляд усього селища. І його реконструкцію неодмінно здійснить Трест КМБ 3, щоб люди пам’ятали, і, щоб змогли повернутися.

Будівля мала типову архітектуру 1980-х років. Сіро-білий фасад, простота форм та функціональність відображали стиль радянської епохи, коли головним було забезпечити людей дахом над головою. Втім, для багатьох родин цей будинок став більше, ніж просто стінами – тут розгорталося життя різних родин, кількох поколінь.

Історія зведення та життя мешканців

Будинок 429 був збудований 1980-х роках. У той час Бородянка активно розвивалася – продовжувалася реконструкція центральної частини селища та тривало житлове будівництво для робітників заводу «Червоний екскаватор». В той же період побудували житловий масив для колгоспників та нову школу.

Будинок був типовим представником свого часу: міцні стіни, просторі під’їзди, балкони. В ті дні його зведення стало справжнім досягненням, особливо для тих мешканців, які раніше жили в приватних будинках без елементарних зручностей.

Будинок на Центральній завжди був багатолюдним. Там мешкали працівники місцевих підприємств, учителі, медики, ветерани та молоді сім’ї. Його під’їзди чули дитячий сміх, зустрічали весілля й проводжали у далекі поїздки. Це був дружній дім. Сусіди знали одне одного на ім’я, діти грали у дворі в м’яч чи ховалися між деревами, літні люди збиралися на лавках, щоб обговорити новини. Тут жили дуже чуйні та добрі мешканці і, вони завжди пам’ятатимуть про той час.

На жаль, новітня історія Бородянки та цього будинку пов’язана з трагічними подіями. У 2022 році під час російської агресії населений пункт зазнав значних руйнувань. Будинок 429-Б чи не найбільше постраждав від авіаударів та обстрілів. Його фасад, розбиті вікна та зруйновані під’їзди потрапили на фото, що облетіли світові медіа. Вони й зараз нагадують про ціну свободи та про страждання мирних людей. Чимало сімей втратили своє житло, а дехто – найдорожче – життя.

Що очікувати в майбутньому

Будинок на Центральній, 429-Б залишається важливою частиною історії Бородянки. Він став не лише житловим об'єктом, а й символом незламності людей, які жили тут і, які продовжують боротися за своє майбутнє. Попри біль і втрати, про нього будуть пам'ятати, тим паче мова йде про відновлення зруйнованого житла. Для мешканців це реальний шанс повернутися додому. Водночас цей будинок завжди буде символом незламності та нагадуватиме, що навіть у найтемніші часи людина здатна зберегти надію.

Будинок на вул. Центральній, 429-Б у Бородянці – це більше, ніж точка на карті. Він є частиною історії селища, бачив, як воно розквітало, був свідком радісних моменти життя та жахливої трагедії і, став символом відродження. Коли ми згадуємо цей будинок, то говоримо не лише про бетон і цеглу, а про людські долі. Саме тому пам’ять про нього має велике значення для всієї громади Бородянки і для України загалом.