Війна

На Покровському напрямку штурмові підрозділи просунулися до 1,6 км, - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Донецької області українські захисники знайшли та знищили російських окупантів на території 3,4 кв. км попри спроби ворога просунутися на деяких напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, штурмовим підрозділам на окремих напрямках вдалося просунутися до 1,6 км.

– Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону, – заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, загалом за час Добропільської операції звільнено 182,4 кв. км та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога 224,7 кв. км станом на 13 жовтня.

 Автор: Сергій Ваха

