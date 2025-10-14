Цілий тиждень у центрі Шостки, що на Сумщині, не можуть відновити енергопостачання

Дослідниця KSE Institute, спеціалістка з моніторингу даних Наталія Рибалко на своїй сторінці у соцмережах повідомила про те, що її рідне місто Шостка Сумської області частково знеструмлене після атак РФ уже понад тиждень, повідомляють Тексти.

"Мої батьки вже понад тиждень без світла. Шостка — так, це саме те місто, фото обстрілу потяга і вокзалу якого облетіло не лише Україну. У той самий день після атак БПЛА в місті зникли світло, газ і вода.

Чи розуміли ми, що таке можливо у місті за 40 км від російського кордону? Звісно, так. Тому містяни з розумінням поставилися до всіх незручностей… у перші дні. Але минув уже понад тиждень, а світла в центральній частині міста досі немає", — пише вона.

Рибалко наголошує, що найважливіше для людей у цій ситуації — знати правду і розуміти, до чого готуватися.

"А як можна готуватися до тривалого відключення, якщо всі звітують «на гору» і в ЗМІ, що ситуація контрольована, йдуть відновлювальні роботи, люди отримують світло за графіком «-10/+2»? А в реальності — зовсім не так. Навіть коли ніби йде подача «+2», електроенергії в містян немає, бо напруга 140-160 В, і прилади не витримують: спрацьовує захист, тож світло в оселях так і не з’являється.

Давайте нарешті скажемо правду вголос - не кулуарно й не «по чутках», щоб люди це дізнавалися випадково, а офіційно. Бо всі розуміють, що йде війна. Але всім треба розуміти реальність: що відновити електропостачання в центральній частині міста зараз неможливо; що вже більше ніж тиждень місто підключене до потужних генераторів, які просто не витримують і щодня виходять із ладу. А на нові чекати — це час, і не факт, що вони будуть", — зазначає дослідниця.

Наталія Рибалко пише, що за 3,5 року великої війни місто виявилося не готовим до тривалої відсутности електрики. За її словами, в адміністративних будівлях відсутні зарядні станції та сонячні панелі, які могли б перебрати частину функцій. Адреси «Пунктів незламності» неможливо знайти на сайті міської ради. За частиною вказаних адрес люди знаходять звичайні магазини, а не місця для обігріву й допомоги.

"Якщо можливість зарядити телефон від генератора магазину — це, на думку місцевої влади, «Пункт незламности», то, вибачте, у нас із вами різне уявлення про незламність", — додає вона.

Рибалко зазначає, що жителі міста хочуть знати, до чого їм готуватися і чи буде в місті опалення. У багатьох виникають запитання: якщо вже понад тиждень не можуть відновити електроенергію, то що тоді буде з опаленням, яке в Шостці централізоване? Тим часом атаки російських БПЛА тривають.

Ми робимо те, на що не наважуються інші. Розкриваємо схеми пропагандистів, називаємо імена зрадників, показуємо справжні масштаби катастроф, стаємо ворогами найвпливовіших людей світу. Наприклад, Ілон Маск писав у своєму твіті, що нас треба прирівняти до терористів. За більшістю наших матеріалів із журналістики даних — місяці кропіткої роботи й сотні перевірених джерел інформації. Ми не залежимо від політичних примх мільйонера-власника. Ніхто не може вказувати нам, чого не говорити чи про що не повідомляти.

"І коли на засіданні ВРУ, у відповідь на питання «Як Україна проходитиме цей опалювальний сезон?», уряд розповідає про енергетичні штаби під головуванням міністра енергетики та про створений орган, який розробляє й відпрацьовує алгоритми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - таких, як у Сумській області, — то на прикладі Шостки, що вже більше ніж тиждень без світла, страшно навіть уявити, як довго все відновлюватимуть, коли без електропостачання залишиться не одне місто, а пів країни… і, як наслідок, без опалення взимку.

«Не треба сіяти паніку» — у наш час ця фраза не працює. Треба говорити про реальність і готувати людей до реальности", — підсумовує дослідниця.