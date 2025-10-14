В Україні по-новому визначатимуть бізнес, до якого прийдуть із перевіркою

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка кардинально змінює підхід до формування планів інспекційних перевірок бізнесу. До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю додано модуль управління ризиками, що дозволить автоматично визначати підприємства, які будуть внесені до плану інспекційних перевірок.

Як повідомило Міністерство економіки, ключова мета нововведення – зробити процес планування перевірок прозорим, автоматичним та незалежним від людського фактора, мінімізуючи суб'єктивні рішення та корупційні ризики.

Як це працюватиме?

Ступінь ризику для кожного підприємства визначатиметься автоматично за чітко встановленими критеріями.

Система самостійно формуватиме перелік суб'єктів для перевірок на основі їхнього рейтингу.

Контролюючі органи зможуть зосередитися на високоризикових підприємствах , водночас зменшуючи навантаження на бізнес із низьким ризиком.

Річні та комплексні плани перевірок формуватимуться та публікуватимуться автоматично через систему, забезпечуючи відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

Мінекономіки запевняє, що завдяки модулю зменшиться тиск на сумлінні компанії. Бізнес зможе прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити відповідні дані онлайн. Інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення воєнного стану.

Важливі уточнення:

Нові правила стосуються виключно інспекційних перевірок у рамках держнагляду (контролю). Вони не поширюються на:

Податкові перевірки та дії правоохоронців (мають інші процедури).

Сфери, на які не поширюється базовий закон (фінансова сфера, митний контроль, ринковий нагляд).

Уряд також посилив прозорість держпідприємств

Одночасно Кабмін оновив порядок оприлюднення інформації про діяльність унітарних держпідприємств та господарських товариств, чітко визначивши періодичність та строки публікації.

Зокрема, підприємства будуть зобов’язані публікувати:

Перелік спеціальних обов’язків, покладених на підприємство, із зазначенням їхньої мети, правових підстав та пов’язаних бюджетних відрахувань.

Звіти про управління та щорічні звіти про досягнення цілей діяльності.

Внутрішні положення, що регулюють роботу органів управління, системи внутрішнього контролю, управління ризиками, аудиту, антикорупційної діяльності та механізми повідомлень про порушення.

Винятки: Ці вимоги не стосуватимуться операторів об'єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу та тих, які належать до сфери управління Міноборони. Повний перелік винятків буде сформовано та подано на розгляд уряду.