Полiтика

Скандального нардепа заарештували

ВАКС заочно заарештував колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

"14 жовтня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії Регіонів, підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га", - повідомляє САП.

Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.

У вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

НАБУ оголосило у розшук Іванющенка за підозрою у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн. грн.

Нагадаємо, ВАКС закрив справу про розкрадання 1,5 млрд грн чиновником Міноборони.

Фото: САП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

арештземляСАПВАКСІванющенко
