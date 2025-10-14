﻿
Війна

Ворог атакував нафтобазу на Чернігівщині

"Учора вранці у Семенівці російський FPV-дрон вдарив по місцевому магазину, убивши 29-річного місцевого жителя. Поранень зазнала 71-річна жінка – їй надано необхідну допомогу, зараз вона перебуває в лікарні у стабільному стані. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки", - повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ввечері у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

ОК "Північ" станом на ранок вівторка повідомило про пожежі на нафтобазі у Ніжинському районі. 

"У Ніжинському районі після влучання чотирьох ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі", - йдеться в повідомленні.

З 8 ранку 13 жовтня по ранок 14 жовтня російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

Нагадаємо, на Чернігівщині тисячі людей без світла через ворожі обстріли.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

