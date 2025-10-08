﻿
Війна

На Чернігівщині тисячі людей без світла через ворожі обстріли

РФ атакувала енергетичний об’єкт в Ніжинському районі.

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об’єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - повідомило АТ "Чернігівобленерго".

В середу на території області діє графік погодинних відключень (ГПВ) для споживачів.

"Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень", - заявили у товаристві.

Нагадаємо, США встановили в Україні мережу акумуляторів для протистояння ударам РФ.

Фото: АТ "Чернігівобленерго".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЧернігівська областьобстріленергетикаокупанти
