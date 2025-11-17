Орбан: Росія недостатньо сильна, щоб напасти на ЄС чи НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз і НАТО не повинні боятися нападу Росії, оскільки держава-агресорка для цього недостатньо сильна.

Таку заяву угорський прем’єр зробив у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера, як передає Deutsche Welle.

"Я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, — просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші", — сказав Орбан.

За його словами, загальний військовий потенціал усіх 27 держав ЄС перевершує російський, а кількість населення в Євросоюзі перевищує 400 млн, тоді як у Росії — близько 140 млн. Як приклад слабкості Росії угорський прем’єр навів той факт, що "вже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну".

Водночас Орбан вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки, оскільки РФ є ядерною державою. "Якщо ядерна держава програє війну, яка ведеться без застосування ядерної зброї, я абсолютно впевнений (...), що в такому разі виникає ризик застосування ядерної зброї", — заявив він.

Прем’єр-міністр Угорщини вкотре наголосив, що тільки його країна в Євросоюзі виступає за встановлення миру в Україні, а всі інші, включно із Німеччиною, підтримують війну.