"Бойове хрещення": Український наземний робот-камікадзе ліквідував російських піхотинців

Українські військові вперше успішно застосували наземний роботизований комплекс (НРК) безпосередньо проти російських військових. Робот-камікадзе першого в історії батальйону наземних безпілотних комплексів бригади К-2 ліквідував бійців противника, повідомила бригада у Facebook.

Як повідомили бійці бригади К-2, їхня рота ударних роботів продовжує розвиватися та впроваджувати нові тактики.

Пілот робота з позивним Міксер розповів про деталі "бойового хрещення" наземного комплексу. Під час бойового завдання бійці непомітно скерували свою машину до трьох росіян, а потім активували вибухівку.

Внаслідок вибуху робота-камікадзе один піхотинець РФ загинув на місці, інший отримав поранення. Третього окупанта, який вижив після вибуху, знищили оператори за допомогою FPV-дронів.

"Це перший випадок застосування К-2 наземного безпілотного комплексу безпосередньо проти ворога", – зазначають у підрозділі.

Раніше НРК виконували переважно логістичні та евакуаційні місії, доставляючи необхідні вантажі та вивозячи поранених.