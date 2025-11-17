﻿
Війна

"Бойове хрещення": Український наземний робот-камікадзе ліквідував російських піхотинців

"Бойове хрещення": Український наземний робот-камікадзе ліквідував російських піхотинців

Українські військові вперше успішно застосували наземний роботизований комплекс (НРК) безпосередньо проти російських військових. Робот-камікадзе першого в історії батальйону наземних безпілотних комплексів бригади К-2 ліквідував бійців противника, повідомила бригада у Facebook.

Як повідомили бійці бригади К-2, їхня рота ударних роботів продовжує розвиватися та впроваджувати нові тактики.

Пілот робота з позивним Міксер розповів про деталі "бойового хрещення" наземного комплексу. Під час бойового завдання бійці непомітно скерували свою машину до трьох росіян, а потім активували вибухівку.

Внаслідок вибуху робота-камікадзе один піхотинець РФ загинув на місці, інший отримав поранення. Третього окупанта, який вижив після вибуху, знищили оператори за допомогою FPV-дронів.

"Це перший випадок застосування К-2 наземного безпілотного комплексу безпосередньо проти ворога", – зазначають у підрозділі.

Раніше НРК виконували переважно логістичні та евакуаційні місії, доставляючи необхідні вантажі та вивозячи поранених.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаокупантиНРКробот-камікадзе
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нагло зупинилося серце відомого ексгравця "Дніпра" та футбольної збірної України
Спорт 16.11.2025 17:01:21
Нагло зупинилося серце відомого ексгравця "Дніпра" та футбольної збірної України
Читати
Польська ідентичність: зарубіжні культурні установи відновили в Києві премію імені Малевича
Культура 16.11.2025 16:12:53
Польська ідентичність: зарубіжні культурні установи відновили в Києві премію імені Малевича
Читати
На всій території України, окрім західних областей, переважно без опадів
Суспiльство 16.11.2025 15:00:40
На всій території України, окрім західних областей, переважно без опадів
Читати

Популярнi статтi