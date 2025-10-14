﻿
Суспiльство

Погода 14 жовтня: дощитиме майже всюди

Погода 14 жовтня: дощитиме майже всюди

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликі дощі пройдуть у більшості областей, крім південного сходу, де збережеться суха погода. Вітер - переважно північно-західний, 7-12 м/с, - повідомляють синоптики. Температура повітря +5-10°, на півдні та південному сході країни +9-14°.

У Карпатах пройде невеликий мокрий сніг, температура повітря +1-5°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці + 7-9°, в області +5-10°.

Синоптики зазначають, що похолодання продовжиться й надалі: у нічні години можливі локальні заморозки навіть у центральних регіонах.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 14 жовтня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Районний суд в Освенцимі покарає двох албанських туристів за пропаганду нацизму
Свiт 13.10.2025 19:33:18
Районний суд в Освенцимі покарає двох албанських туристів за пропаганду нацизму
Читати
Генсек НАТО висміяв стан ВМФ РФ у Середземному морі
Полiтика 13.10.2025 19:20:50
Генсек НАТО висміяв стан ВМФ РФ у Середземному морі
Читати
Для протидії російським БпЛА в Україні сформують додаткові групи гвинтокрилів
Війна 13.10.2025 19:08:50
Для протидії російським БпЛА в Україні сформують додаткові групи гвинтокрилів
Читати

Популярнi статтi