Погода 14 жовтня: дощитиме майже всюди

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликі дощі пройдуть у більшості областей, крім південного сходу, де збережеться суха погода. Вітер - переважно північно-західний, 7-12 м/с, - повідомляють синоптики. Температура повітря +5-10°, на півдні та південному сході країни +9-14°.

У Карпатах пройде невеликий мокрий сніг, температура повітря +1-5°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці + 7-9°, в області +5-10°.

Синоптики зазначають, що похолодання продовжиться й надалі: у нічні години можливі локальні заморозки навіть у центральних регіонах.