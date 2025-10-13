Хороший хлопець Віткофф уміє дуже довго й добре говорити з Путіним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, як здивувався через тривалу зустріч між своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і кремлівським ватажком Владіміром Путіним.

Про це він сказав під час зустрічі в ізраїльському парламенті — Кнесеті.

Американський лідер похвалив Віткоффа, якого назвав «хорошим хлопцем», якого «всі люблять». За його словами, коли він відправляв спецпосланця на зустріч у росію, він очікував, що його зустріч триватиме 15-20 хвилин, адже «Стів не мав жодного уявлення про росію, [не знав] надто багато про Путіна та про політику».

Проте, коли він телефонував за годину після початку розмови Віткоффа з Путіним, щоб дізнатися, чи той уже звільнився, йому сказали, що спецпосланець досі з російським лідером. Те саме трапилося й тоді, коли Трамп телефонував через дві й три години.

«І через п’ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: “Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п’яти годин?”» — розповідає Трамп.

Нагадаємо, Стів Віткофф неодноразово зустрічався з Путіним. Востаннє вони бачилися 6 серпня і провели тригодинну зустріч у Москві. Помічник глави РФ Юрій Ушаков назвав розмову «корисною і конструктивною».

А Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі Віткоффа з Путіним вдалося досягти «значного прогресу».